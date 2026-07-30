Muzaffarpur News: सॉफ्टवेयर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की संदिग्ध स्थिति में मौत

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार सिस्का की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उनका शव किराए के कमरे में मिला। पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर जांच की। मनीष पिछले महीने से परिवार के साथ रह रहा था। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा।

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र स्थित ब्राह्मण टोली में गुरुवार को एक सॉफ्टवेयर कंपनी के उत्तर बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार सिस्का (45) की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दोपहर तीन बजे किराए के कमरे से उनका शव बरामद हुआ। इसकी ​सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया。

मृतक की पहचान बताया गया कि ​मनीष मूलरूप से खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर का रहने वाला था। वह पिछले एक महीने से ब्राह्मण टोली में एक सेवानिवृत्त दारोगा के मकान में अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ किराए पर रह रहा था। ​परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना से ठीक पहले मनीष बच्चों को स्कूल से घर लेकर आए थे। इसके बाद वह अपने कमरे में आराम करने चले गए और पत्नी से चाय लाने को कहा। पत्नी जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो मनीष बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे। जांच करने पर पता चला कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। मनीष के भाई ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। दोनों भाई लंबे समय से शहर के अलग-अलग इलाकों में किराए पर रह रहे हैं।

पुलिस की जांच इधर, ​नगर थानेदार जय प्रकाश सिंह ने बताया कि मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल, जांच और पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है।