Muzaffarpur News: गोलू की मौत पर सस्पेंस, पिता ने कहा- पुत्र की हुई हत्या
Muzaffarpur News: औराई में सड़क हादसे में सुंदरखौली निवासी प्रियांशु उर्फ गोलू की मौत को उसके पिता बिपिन कुमार ठाकुर ने हत्या का मामला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोस्तों ने साजिश के तहत गोलू की हत्या की और उसके शव को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जांच जारी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
Muzaffarpur News: औराई, एसं। सुंदरखौली निवासी प्रियांशु उर्फ गोलू की सड़क हादसे में मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। पिता बिपिन कुमार ठाकुर ने कहा कि पुत्र की साजिश के तहत हत्या की गई है। घटना को हादसे का रूप दिया गया है। इस संबंध में बिपिन ठाकुर ने औराई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें सुंदरखौली निवासी गोलू के दोस्त गोविंद कुमार, राहुल कुमार, कार मालिक सुबोध साह और मुखिया प्रह्लाद राय को आरोपित किया है। बिपिन कुमार ठाकुर ने पुलिस को बताया कि पुत्र की साजिश के तहत हत्या की गई है। घटना के बाद दोस्तों ने गोलू को अस्पताल पहुंचाया।
वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंचे तो गोविंद कुमार व राहुल कुमार ने बताया कि गोलू का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद फरार हो गए। बिपिन कुमार ठाकुर ने बताया कि कार बागमती तटबंध किनारे गिरी हुई थी। क्षतिग्रस्त कार को सुंदरखौली निवासी सुबोध साह ने मुखिया प्रह्लाद राय के ट्रैक्टर से खींचकर तटबंध पर लाकर खड़ी कर ढक दिया। बताया कि पुत्र ने करीब 10 बजे रात में फोन कर बताया था कि बागमती बांध पर हैं और घर लौट रहे हैं। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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