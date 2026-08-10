Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: गोलू की मौत पर सस्पेंस, पिता ने कहा- पुत्र की हुई हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: औराई में सड़क हादसे में सुंदरखौली निवासी प्रियांशु उर्फ गोलू की मौत को उसके पिता बिपिन कुमार ठाकुर ने हत्या का मामला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोस्तों ने साजिश के तहत गोलू की हत्या की और उसके शव को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जांच जारी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

Muzaffarpur News: गोलू की मौत पर सस्पेंस, पिता ने कहा- पुत्र की हुई हत्या

Muzaffarpur News: औराई, एसं। सुंदरखौली निवासी प्रियांशु उर्फ गोलू की सड़क हादसे में मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। पिता बिपिन कुमार ठाकुर ने कहा कि पुत्र की साजिश के तहत हत्या की गई है। घटना को हादसे का रूप दिया गया है। इस संबंध में बिपिन ठाकुर ने औराई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें सुंदरखौली निवासी गोलू के दोस्त गोविंद कुमार, राहुल कुमार, कार मालिक सुबोध साह और मुखिया प्रह्लाद राय को आरोपित किया है। बिपिन कुमार ठाकुर ने पुलिस को बताया कि पुत्र की साजिश के तहत हत्या की गई है। घटना के बाद दोस्तों ने गोलू को अस्पताल पहुंचाया।

वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंचे तो गोविंद कुमार व राहुल कुमार ने बताया कि गोलू का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद फरार हो गए। बिपिन कुमार ठाकुर ने बताया कि कार बागमती तटबंध किनारे गिरी हुई थी। क्षतिग्रस्त कार को सुंदरखौली निवासी सुबोध साह ने मुखिया प्रह्लाद राय के ट्रैक्टर से खींचकर तटबंध पर लाकर खड़ी कर ढक दिया। बताया कि पुत्र ने करीब 10 बजे रात में फोन कर बताया था कि बागमती बांध पर हैं और घर लौट रहे हैं। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Crime News Road Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।