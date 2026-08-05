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Muzaffarpur News: नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत, गला दबाने का आरोप

By Ankit Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: हथौड़ी क्षेत्र के बलुआहां गांव में मंगलवार रात एक नवविवाहिता अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत हुई। परिवार ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। अमृता की शादी एक साल पहले धीरज कुमार से हुई थी। पुलिस जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Muzaffarpur News: नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत, गला दबाने का आरोप

Muzaffarpur News: हथौड़ी। थाना क्षेत्र के बलुआहां गांव में मंगलवार की रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलने पर हथौड़ी थानेदार सत्यनारायण शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। मायके वालों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। नवविवाहिता 22 वर्षीय अमृता कुमारी का मायका सीतामढ़ी जिले की रुन्नीसैदपुर में है। करीब एक वर्ष पहले उसकी शादी बलुआहां गांव निवासी धीरज कुमार से हुई थी। थानेदार ने बताया कि मायके वालों के आरोप के आधार पर पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। टीम ने कई साक्ष्य एकत्र किए है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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