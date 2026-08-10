Muzaffarpur News: लापरवाही मामले में विभाग ने दिया पूर्व कार्यपालक अभियंता को क्लीनचिट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, पथ निर्माण विभाग ने कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार झा को निलंबन से मुक्त कर दिया है। विभाग ने कहा कि एकरारनामा में हुई देरी के लिए उनका दोष नहीं था। जांच में प्रदीप कुमार झा को दोषमुक्त पाया गया। शिवहर-मीनापुर-कांटी सड़क परियोजना नेपाल को भी जोड़ेगी।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। पथ निर्माण विभाग ने शिवहर पथ प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार झा को निलंबन से मुक्त कर दिया है। विभाग ने माना है कि शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ परियोजना में एकरारनामा करने में हुई देरी में उनका कोई दोष नहीं था। पथ निर्माण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। यह पथ निर्माण विभाग के उप सचिव ने जारी किया है।

अधिसूचना का विवरण अधिसूचना के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के क्रम में इस परियोजना की समीक्षा की गई थी। परियोजना का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 16 जुलाई 2025 को निर्गत हुआ था। ईपीसी मोड के नियमों के तहत 30 दिनों में एकरारनामा होना था, जो नहीं हो सका था। इस आधार पर तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार झा को 08 जनवरी 2026 को निलंबित कर दिया गया था।

समीक्षा में दोष मुक्त हुए पूर्व कार्यपालक अभियंता निलंबन के बाद प्रदीप कुमार झा ने विभागीय आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के पास अपील की। जांच में विलंब के लिए प्रदीप कुमार झा को दोषी नहीं पाए गए। इसके बाद विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया। निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ कर्तव्य अवधि माना जाएगा।

नेपाल तक को जोड़ेगी शिवहर-मीनापुर-कांटी सड़क मालूम हो कि शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ तिरहुत प्रमंडल के लिए महत्वपूर्ण है। यह सड़क शिवहर के साथ-साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के इलाकों को भी सीधे जोड़ती है। इस सड़क के बन जाने से मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा तक जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को काफी सुविधा होगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि अब परियोजना के कार्य में और तेजी लाई जाए, ताकि आम लोगों को जल्द लाभ मिल सके। इस सड़क का कार्य मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल एक व दो के साथ पथ प्रमंडल शिवहर के अधीन हो रहा है। शिवहर वाले हिस्से के एकरारनामा को लेकर शिवहर कार्यपालय अभियंता को निलंबित किया गया था।