Muzaffarpur News: सावन की सोमवारी पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
Muzaffarpur News: मतलुपुर में कला एवं सांस्कृतिक विभाग की जिला पदाधिकारी सुष्मिता झा ने श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। मेला हर सोमवारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
Muzaffarpur News: बंदरा। मतलुपुर में गुरुवार को कला एवं सांस्कृतिक विभाग के जिला पदाधिकारी सुष्मिता झा ने श्रावणी मेले की तैयारी का निरीक्षण किया। बताया कि श्रावणी मेले के अवसर पर प्रत्येक सोमवारी को कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कांवरियों व श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में न्यास समिति के सचिव बैद्यनाथ पाठक और प्रधान पुजारी राजन झा से जानकारी ली।
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