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Muzaffarpur News: छह माह पहले ट्रांसफर होकर आई शिक्षिका को भी बताया सरप्लस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के एमआरएस हाईयर सेकेंड्री स्कूल में 9वीं कक्षा में 556 नामांकन हैं, जिनमें 147 उर्दू भाषी बच्चे हैं। शिक्षा विभाग ने कई शिक्षकों को सरप्लस बताया है जिसके कारण उर्दू शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षकों ने इस पर आवेदन दिया है कि उर्दू, संस्कृत और अन्य भाषाओं के शिक्षकों को समान रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

Muzaffarpur News: छह माह पहले ट्रांसफर होकर आई शिक्षिका को भी बताया सरप्लस

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता एमआरएस हाईयर सेकेंड्री स्कूल मनियारी में 9वीं कक्षा में 556 नामांकन हैं। इसमें 147 उर्दू भाषी बच्चे हैं। 10वीं में भी यही स्थिति है। 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं मिलाकरी महज एक-एक उर्दू शिक्षक हैं। दोनों को सरप्लस बता दिया गया है। इसमें एक विशिष्ट शिक्षक और एक बीपीएससी-3 की शिक्षिका है। शिक्षिका छह महीने पहले ही ट्रांसफर होकर आई है। इस स्कूल समेत दर्जनों स्कूलों के शिक्षकों ने सरप्लस में हुई गड़बड़ी का लेकर शिक्षा विभाग को आवेदन दिया है।

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शिक्षकों की चिंताएँ

शिक्षकों ने अपने आवेदन में कहा है कि बहुत सारे विद्यालयों के लगभग सभी शिक्षक सरप्लस की सूची में शामिल हैं। उर्दू विद्यालयों के सभी एवं अधिकतर उर्दू शिक्षक सरप्लस बनाए गए हैं। न महिला का ध्यान दिया गया, न विकलांग का और न ही भाषा का। बच्चे चाहे उर्दू के हों, संस्कृत, बांग्ला अथवा मैथिली आदि के सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। उर्दू विद्यालय में बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है फिर भी शिक्षकों को सरप्लस दिखाना शिक्षा विभाग की लापरवाही को दर्शाता है।

गड़बड़ियों की जानकारी

स्कूल में 10 शिक्षक और इसमें 9 शिक्षकों का नाम सरप्लस सूची में शामिल

मो. रफी समेत अन्य शिक्षकों ने कई स्कूलों का हवाला दिया है। इसमें कई गडबड़ियां सामने आईं हैं। ऐसे भी स्कूल हैं जहां कुल 10 शिक्षक हैं और इनमें नौ शिक्षक को सरप्लस कर दिया गया है। शिक्षक मो. सज्जाद ने कहा कि प्रखंड मोतीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनसुरपुर शैख टोला उर्दू में कुल उर्दू भाषित छात्रों की संख्या 235 तथा शिक्षकों की संख्या 10 है। उसमें से 9 शिक्षकों का नाम सरप्लस में है। एकमात्र नियोजित शिक्षक को छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि नियम को ताक पर रख कर सरप्लस चिह्नित किया गया है। शिक्षक गुलाम मुस्तफा ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय शिवनपट्टी उर्दू, कुढ़नी में कुल नामांकित छात्र 185 है जिसमें 174 उर्दू वाले बच्चे हैं। कुल शिक्षक 8 हैं, जिसमें 4 उर्दू शिक्षक हैं। यहां सरप्लस शिक्षकों की संख्या तीन है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरप्लस शिक्षकों की समस्या किस स्कूल में है?
सरप्लस शिक्षकों की समस्या एमआरएस हाईयर सेकेंड्री स्कूल मनियारी में है।
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