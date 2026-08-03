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Muzaffarpur News: पूर्व मंत्री ने संतोषी मां मंदिर के जीर्णोद्धार का लिया जाएजा

By Sanjay Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने रविवार को पुरानी धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कार्य की सराहना की और आश्वासन दिया कि कार्य पूरा होने के बाद मंदिर भव्य होगा। इस दौरान पुजारी ने उन्हें माता की चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया।

Muzaffarpur News: पूर्व मंत्री ने संतोषी मां मंदिर के जीर्णोद्धार का लिया जाएजा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा रविवार को पुरानी धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य और सावन की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कार्य पूर्ण होने के बाद मंदिर भव्य रूप में दिखेगा। उन्होने जीर्णोद्धार कार्य में सहयोग करने का आश्वासन दिया। इससे पहले मंदिर आने पर पुजारी ने पूर्व मंत्री को माता की चुनरी ओढ़ा कर स्वागत किया। मौके पर अनिल सिन्हा, चंदन कुमार, रामबाबू सुमन, प्रणव भूषण, भोला चौधरी, रामबाबू शिवा, संतोष कुमार आदि थे।

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