Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: - बेरोजगारी व नशे की लत के कारण खुदकुशी की चर्चा - पुलिस ने

Muzaffarpur News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित चूना भट्ठी रोड में मंगलवार को ललन ठाकुर (32) नाम के युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

मृतक का विवरण

जानकारी के अनुसार, मृतक गायघाट थाना क्षेत्र के परसामा का निवासी था। वह पत्नी अल्का कुमारी के साथ चूना भट्ठी रोड में किराए के मकान में रहता था। मजदूर का काम करता था। कुछ समय पूर्व उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से घर पर ही बैठा था। पत्नी लोगों के घरों में चौका-बर्तन करती है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बेरोजगारी के कारण ललन को नशे की लत लग गई थी, जिसको लेकर अक्सर पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था। मंगलवार की सुबह ललन पड़ोस में साइकिल चोरी को लेकर दो पक्षों के बीच हो रही कहासुनी में बीच-बचाव करने चला गया। उस वक्त भी वह नशे में धुत था। पत्नी अल्का ने उसे दूसरों के मामले में पड़ने से रोका और घर वापस चलने को कहा। इसी बात से आक्रोशित होकर नशे की हालत में ललन ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। पड़ोसियों के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ। मारपीट के बाद पत्नी अल्का काम पर चली गई। इसी बीच ललन ने कमरे को अंदर से ताला बंद कर यह आत्मघाती कदम उठाया। जब पत्नी वापस घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी आवाज देने और खटखटाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसने आसपास के लोगों को बुलाया। खिड़की से झांककर देखने पर ललन को फंदे से लटका पाया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया।

पुलिस की कार्रवाई

मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर जानकारी जुटाई जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ललन ठाकुर ने आत्महत्या क्यों की?
ललन ठाकुर ने बेरोजगारी के कारण नशे की लत लगने और घरेलू झगड़ों के चलते आत्महत्या की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।