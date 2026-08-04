Muzaffarpur News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

मृतक का विवरण

जानकारी के अनुसार, मृतक गायघाट थाना क्षेत्र के परसामा का निवासी था। वह पत्नी अल्का कुमारी के साथ चूना भट्ठी रोड में किराए के मकान में रहता था। मजदूर का काम करता था। कुछ समय पूर्व उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से घर पर ही बैठा था। पत्नी लोगों के घरों में चौका-बर्तन करती है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बेरोजगारी के कारण ललन को नशे की लत लग गई थी, जिसको लेकर अक्सर पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था। मंगलवार की सुबह ललन पड़ोस में साइकिल चोरी को लेकर दो पक्षों के बीच हो रही कहासुनी में बीच-बचाव करने चला गया। उस वक्त भी वह नशे में धुत था। पत्नी अल्का ने उसे दूसरों के मामले में पड़ने से रोका और घर वापस चलने को कहा। इसी बात से आक्रोशित होकर नशे की हालत में ललन ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। पड़ोसियों के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ। मारपीट के बाद पत्नी अल्का काम पर चली गई। इसी बीच ललन ने कमरे को अंदर से ताला बंद कर यह आत्मघाती कदम उठाया। जब पत्नी वापस घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी आवाज देने और खटखटाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसने आसपास के लोगों को बुलाया। खिड़की से झांककर देखने पर ललन को फंदे से लटका पाया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया।