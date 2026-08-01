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Muzaffarpur News: रौतनिया में ट्रायल रन सफल, आज से शुरू होगा कचरा प्रसंस्करण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर/मड़वन में रौतनिया कचरा डंपिंग सेंटर में प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल रन सफल रहा। पहले और फाइनल ट्रायल के बाद मशीन ठीक से काम कर रही है। यह प्लांट रोज 300 से 500 टन कचरे का निस्तारण करेगा। उद्घाटन समारोह में डीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।

Muzaffarpur News: रौतनिया में ट्रायल रन सफल, आज से शुरू होगा कचरा प्रसंस्करण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर/मड़वन, हिन्दुस्तान टीम। रौतानिया कचरा डंपिंग सेंटर में लगाए गए प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल रन सफल रहा। बीते गुरुवार को पहला ट्रायल हुआ। इसमें मामूली तकनीकी सुधार की जरूरत पड़ी। शुक्रवार को फाइनल ट्रायल सफल रहा। प्रोमेल मशीन चालू होने के साथ ही ठीक से काम कर रहा है। इसमें रोज 300 से 500 टक कचरा का निस्तारण होगा। अब शनिवार को उद्घाटन के बाद प्लांट पूरी तरह काम करने लगेगा।

नगर निगम की योजना

नगर निगम के एसडीओ (एई) मो. मुजम्मिल के मुताबिक मशीन की मदद से कचरा में से मिट्टी व अन्य प्लास्टिक, पेपर आदि अलग किए जाएंगे। फिर मिट्टी को निचले इलाकों में डंप किया जाएगा। प्लास्टिक आदि को आरडीएफ के रूप में सीमेंट फैक्ट्री व अन्य जगहों पर भेजा जाएगा।

उद्घाटन समारोह की तैयारी पूरी

इस बीच रौतनिया डंपिंग सेंटर में उद्घाटन समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। कांटी विधायक ई.अजीत कुमार ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में डीएम, नगर निगम के अधिकारियों के अलावा मड़वन प्रखंड के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके शुरू होने से रौतनिया सहित आसपास के करीब दो दर्जन गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। यह उपलब्धि जनसहयोग, सरकार और प्रशासन के समन्वित प्रयास का परिणाम है। कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन से सफाई-स्वच्छता बेहतर होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

सामान्य प्रश्न

कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कब होगा?
कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन शनिवार को होगा।
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