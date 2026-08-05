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Muzaffarpur News: नीतीश्वर कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण में शीर्ष दस में पाई जगह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: ‘युवा आपदा मित्र’ के प्रशिक्षण शिविर में नीतीश्वर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कॉलेज के विद्यार्थियों

Muzaffarpur News: नीतीश्वर कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण में शीर्ष दस में पाई जगह

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। ‘युवा आपदा मित्र’ के प्रशिक्षण शिविर में नीतीश्वर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कॉलेज के विद्यार्थियों ने इसमें शीर्ष दस में जगह पाई। छात्र आनंद सैनम ने तीसरा, दिव्यांशु ने चौथा, आलोक रंजन ने पांचवा और खुशबू कुमारी ने 10वां स्थान प्राप्त किया। इसका आयोजन तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं ‘माई भारत’ के तत्वावधान में हुआ था। नीतीश्वर कॉलेज की एनएसएस इकाई की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता के मार्गदर्शन में 22 स्वयंसेवक छात्र-छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। विद्यार्थियों ने इसमें आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने व बचाव कार्यों का कड़ा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

अंतिम दिन आयोजित चुनौतीपूर्ण परीक्षा में कॉलेज के विद्यार्थियों ने शीर्ष 10 स्थानों में जगह बनाई और कई पुरस्कार अपने नाम किए।

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