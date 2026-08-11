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Muzaffarpur News: छात्रा का पर्स और आईटीसी कर्मी का बैग उड़ाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित मिठाई की दुकान में छात्रा ज्योति कुमारी का पर्स चोरी हो गया। पर्स में मोबाइल, आधार, पैन कार्ड और पैसे थे। घटना के समय छात्रा मिठाई खरीदने आई थी। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर शिकायतें दर्ज की हैं और मामले की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: छात्रा का पर्स और आईटीसी कर्मी का बैग उड़ाया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित एक मिठाई की दुकान में मिठाई लेने गई छात्रा ज्योति कुमारी का पर्स उड़ा लिया गया। घटना सोमवार की शाम चार बजे की है। इस संबंध में पीड़िता ने सदर थाने में शिकायत की है।पुलिस की पूछताछ में उसने बताया है कि घटना से पूर्व वह उस दुकान में उद्घाटन के बाद मिठाई खरीदने गई थी। इसी बीच उसका पर्स गायब कर दिया गया। पर्स में मोबाइल, आधार और पैन कार्ड के अलावा कुछ रुपये भी थे। स्थानीय लोगों की मानें तो पीड़ित छात्रा मूल रूप से पारू इलाके की रहनेवाली है। वर्तमान में वह भगवानपुर इलाके में कमरा लेकर पढ़ाई करती है।

दूसरी ओर कच्ची पक्की इलाके में एक किराना दुकान के सामने से एक आईटीसी कर्मी का बैग चोर उड़ा ले गए। घटना सोमवार देर शाम की है। मामले को लेकर पीड़ित ने कच्ची पक्की ओपी में शिकायत की है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि बैग में पैसे और अन्य सामान थे। पुलिस फिलहाल उसके आधार पर जांच कर रही है।

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