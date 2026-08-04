Muzaffarpur News: छात्रा से छेड़खानी के विरोध पर शोहदो ने भाई से की मारपीट
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक की छात्रा को स्कूल जाते समय छेड़खानी का सामना करना पड़ा। जब उसके भाई ने विरोध किया, तो 15 लड़कों ने उसे मरीन ड्राइव पर बेरहमी से मारा, जिससे उसके सिर पर आठ टांके लगे। भाई ने सात नामजद और अन्य अज्ञात शोहदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। ब्रह्मपुरा थाने के लक्ष्मी चौक इलाके की छात्रा को स्कूल जाने के दौरान रास्ते में घेरकर छेड़खानी करने के विरोध पर उसके भाई को शोहदों ने घेरकर मरीन ड्राइव पर बेरहमी से मारा। उसका सिर फट गया, जिसमें आठ टांके लगे हैं। इसको लेकर भाई ने सात नामजद और अन्य अज्ञात शोहदे व उसके साथियों के खिलाफ ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।बताया है कि 30 जुलाई को एसएसपी कार्यालय से 200 मीटर पहले ही उसे घेरकर 15 लड़कों ने बेरहमी से मारा। उसकी बहन भी छेड़खानी के डर से स्कूल जाना बंद कर दी है। घर से निकलना उसका मुश्किल हो गया है।
ब्रह्मपुरा थानेदार विपिन रंजन ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर शोहदो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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