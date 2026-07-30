Muzaffarpur News: मुशहरी से छात्रा को किया अगवा
By Pallav Kumarहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: मुशहरी के एक गांव से गुरुवार को छात्रा का अपहरण कर लिया गया। वह सुबह कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। थानेदार ने पुष्टि की है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
Muzaffarpur News: मुशहरी। थाना क्षेत्र के एक गांव से गुरुवार को छात्रा को अगवा कर लिया गया। वह सुबह में कोचिंग के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई अता-पता नहीं चला। मामले को लेकर छात्रा की मां ने मुशहरी थाना में आवेदन दिया है। इसमें एक युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। आरोपित के घर गया तो परिजनों ने भगा दिया। थानेदार सुबोध कुमार मेहता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। छानबीन की जा रही है।
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