Muzaffarpur News: मुशहरी से छात्रा को किया अगवा

Muzaffarpur News: मुशहरी। थाना क्षेत्र के एक गांव से गुरुवार को छात्रा को अगवा कर लिया गया। वह सुबह में कोचिंग के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई अता-पता नहीं चला। मामले को लेकर छात्रा की मां ने मुशहरी थाना में आवेदन दिया है। इसमें एक युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। आरोपित के घर गया तो परिजनों ने भगा दिया। थानेदार सुबोध कुमार मेहता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। छानबीन की जा रही है।