Muzaffarpur News: रेडलाइट एरिया के लोगों का बनेगा जन्म, आय व अन्य प्रमाणपत्र
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रेडलाइट एरिया के 300 लोगों के लिए जन्म, जाति और आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर आवश्यक कागजात की कमी का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए लगाया गया था। 102 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 503 सदस्य थे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। रेडलाइट एरिया के 300 महिला-पुरुषों और बच्चों का जन्म, आय समेत अन्य प्रमाणपत्र बनाने को लेकर बुधवार को उनके आवेदन लिये गए। पहली बार इस इलाके के लोगों के लिए पुलिस पाठशाला में विशेष शिविर लगाया गया। यह शिविर यहां के लोगों की जरूरत सामने आने के बाद लगाया गया।
सर्वे और आवश्यकतानुसार शिविर
इससे पहले इस इलाके में सर्वे कराया गया था। इसमें आवश्यक कागजात की कमी से जूझ रहे लोगों की पीड़ा सामने आई थी। 102 परिवार में सर्वे कराया गया था, जिसमें छोटे बड़े मिलाकर 503 सदस्य थे। इनमें 452 लोग जन्म, जाति समेत अन्य प्रमाणपत्रों की कमी से जूझ रहे हैं। इसे लेकर पुलिस पाठशाला की समन्वयक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य नसीमा खातून ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा था। बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) के निर्देशानुसार जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र एवं आय प्रमाणपत्र के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुशहरी प्रखंड के बीडीओ, यूडीसी आनंद कुमार, कार्यपालक सहायक सुमित कुमार तथा मुशहरी प्रखंड की पूरी टीम मौजूद थी। शिविर के दौरान लगभग 300 लोगों के आवेदन लिये गए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई।
सर्वे में सामने आई जानकारियाँ
सर्वे में यह आया था सामने :
जन्म प्रमाणपत्र की कमी : 81, आधार कार्ड : 43, आधार कार्ड अपडेट : 89, आय प्रमाणपत्र: 48, जाति प्रमाणपत्र: 85, राशन कार्ड : 62, बैंक खाता : 42, दिव्यांग बच्चे : 2।
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