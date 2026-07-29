Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में लिवर की जांच के लिए लगा कैंप

By Mrityunjay Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में बुधवार को लिवर की फाइबरोस्कैन जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 242 लोगों की जांच की गई। 38 प्रतिशत में हल्का फैटी लिवर, 3.2 फीसदी में गंभीर फैटी लिवर और 2 फीसदी में लिवर सिरोसिस पाया गया। मरीजों को दवा और जीवनशैली में सुधार के बारे में जानकारी दी गई।

Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में लिवर की जांच के लिए लगा कैंप

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता एसकेएमसीएच में बुधवार को लिवर की फाइबरोस्कैन जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इसमें गैस्ट्रो विभाग के अध्यक्ष डॉ अमितेश ने लोगों की जांच की। कैंप में एसकेएमसीएच के डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ भी थे।डॉ अमितेश ने बताया कि कैंप में 242 लोगों की जांच की गई। इसमें 38 प्रतिशत लोगों में हल्का फैटी लिवर, 3.2 फीसदी में गंभीर फैटी लिवर और 2 फीसदी में लिवर सिरोसिस मिला। लोगों को दवा और जीवनशैली में सुधार के बारे में बताया गया। सुबह से दोपहर तक मरीजों की जांच सुपर स्पेशियलिटी के गैस्ट्रो विभाग में की गई।

ये भी पढ़ें:हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जागरूकता और जांच जरूरी

जांच के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी थी। एसकेएमसीएच में पहली बार लिवर की जांच फाइबरोस्कैन पद्धति से की गई है।

Mrityunjay Kumar

लेखक के बारे में

Mrityunjay Kumar

शॉर्ट बायो: मृत्युंजय कुमार पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में हेल्थ और हायर एजुकेशन बीट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मृत्युंजय कुमार, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में हेल्थ और हायर एजुकेशन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

करियर का सफर
मृत्युंजय ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में हिन्दुस्तान पटना से की। इसके बाद नई दुनिया दिल्ली, अमर उजाला नोएडा और गोरखपुर, हिन्दुस्तान गोरखपुर, दैनिक जागरण पटना, हिन्दुस्तान भागलपुर, प्रभात खबर मुजफ्फरपुर और अब हिन्दुस्तान मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 में दैनिक जागरण में इन्हें डिजिटल बिहार प्रभारी बनाया गया। इसके बाद दैनिक जागरण पटना के सिटी जागरण टीम का प्रभारी बनाया गया।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
पीजी हिन्दी, दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रिंट पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा।

विशेषज्ञता
हेल्थ, एजुकेशन, कला संस्कृति, साहित्य

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।