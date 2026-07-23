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Muzaffarpur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में निकाला मौन जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: साहेबगंज। साहेबगंज बाजार में गुरुवार की शाम छात्र-छात्राओं ने मौन जुलूस निकाला। इस दौरान दिल्ली

Muzaffarpur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में निकाला मौन जुलूस

Muzaffarpur News: साहेबगंज। साहेबगंज बाजार में गुरुवार की शाम छात्र-छात्राओं ने मौन जुलूस निकाला। इस दौरान दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी की। कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने के बजाय सुनी जानी चाहिए। छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की अपील की। मौन जुलूस में सौरभ कुमार, शुभम तिवारी, अंकित सैनी, पलक कुमारी, ज्योति कुमारी, प्रकाश प्रियदर्शी, विक्की कुमार शामिल थे।

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