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Muzaffarpur News: आज नगर भवन में होगा श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: पहली बार -डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच होगी रील प्रतियोगिता -टॉप तीन विजेताओं को

Muzaffarpur News: आज नगर भवन में होगा श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेला एप तैयार हो गया है। शुक्रवार की दोपहर नगर भवन में इसका लाइव डेमो होगा। पहली बार इस एप के जरिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच रील प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। डेमो के बाद नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह मौके पर मौजूद क्रिएटर्स के साथ संवाद करने के साथ प्रतियोगिता की औपचारिक घोषणा करेंगे।

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प्रतियोगिता का उद्देश्य

प्रतियोगिता का मकसद एप का प्रचार-प्रसार करना है। प्रतिभागियों को श्रावणी मेला एप की विशेषताओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध सुविधाओं पर रचनात्मक रील तैयार कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करनी होगी। रील पर प्राप्त व्यूज, लाइक्स व शेयर के आधार पर विजेताओं का चयन होगा। इसमें सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम व फेसबुक क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को (पांच, तीन व दो हजार) नकद राशि, मेडल व प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

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डिजिटल सेवाएँ

श्रावणी मेला एप श्रद्धालुओं को एक ही मंच पर सुरक्षित, सरल व सुविधाजनक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएगा। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स अपनी रचनात्मकता के माध्यम से इस एप की उपयोगिता को लाखों श्रद्धालुओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

- ऋतुराज प्रताप सिंह, नगर आयुक्त

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो कब होगा?
श्रावणी मेला एप का लाइव डेमो शुक्रवार की दोपहर नगर भवन में होगा।
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