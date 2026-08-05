Muzaffarpur News: श्रावणी मेले में प्रसाद का कारोबार दस करोड़ से अधिक

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के श्रावणी मेले में इस बार प्रसाद का कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के आसपास 500 से अधिक दुकाने हैं, जहाँ हर सोमवारी को औसतन 20 से 30 हजार रुपये तक का कारोबार होता है। इस बार महंगाई के बावजूद प्रसाद की कीमतें नहीं बढ़ी हैं।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रावणी मेले में इस बार प्रसाद का कारोबार दस करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। रामदयालुनगर से बाबा गरीबनाथ मंदिर व इसके आसपास को मिलाकर पांच सौ से अधिक प्रसाद की दुकाने हैं। हर सोमवारी को औसतन एक दुकानदार का 20 से 30 हजार तक का प्रसाद का कारोबार होता है। इस बार पहली सोमवारी पर भी बेहतर कारोबार हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि दूसरी, तीसरी और चौथी सोमवारी पर भी बेहतर कारोबार होने का अनुमान है। बताया कि सावन माह के दौरान दस लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं।

महंगाई के बावजूद प्रसाद की नहीं बढ़ी कीमत गरीबनाथ मंदिर रोड के प्रसाद विक्रेता शंकर चौधरी ने बताया कि इस बार महंगाई आसमान छू रही है इसके बावजूद दुकानदारों ने प्रसाद की कीमत नहीं बढ़ाई है। पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखकर आने वाली तीन सोमवारी पर भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। ने बताया कि इस बार भी चूड़ा और मकुंदाना की कीमत 80 रुपये प्रतिकिलो है, जबकि चार सौ रुपये किलो पेड़ा बिक रहा है।

छत्तीसगढ़ से चूड़ा, खगड़िया से पेड़ा और बंगाल से आ रहा मकुंदाना गरीबनाथ मंदिर रोड के पुराने प्रसाद विक्रेता गणेश चाचान ने बताया कि इस बार भी छत्तीसगढ़ से चूड़ा और बंगाल से मकुंदाना मंगाया गया है। वहीं, पेड़ा की आपूर्ति सबसे अधिक खगड़िया से हो रही है। विक्रेताओं ने बताया कि वैसे मकुंदाना और पेड़ा स्थानीय बाजार में भी तैयार किए जा रहे हैं, मगर बाहर से प्रसाद मंगाने से कीमत नियंत्रण में हैं।

दूसरी, तीसरी और चौथी सौमवारी को में सजती है सबसे अधिक दुकान माखन साह चौक के प्रसाद विक्रेता ने बताया कि प्रसाद का कारोबार पूरे सावन माह में होता है, मगर सबसे अधिक कारोबार सोमवारी पर होता है। यह बाजार शुक्रवार की शाम से सोमवार की शाम तक सजता है। इन चार दिनों में बेहतर कारोबार होता है। प्रसाद की दुकान लगाने के लिए शहर ही नहीं, ग्रामीण और दूसरे जिलों के विक्रेता भी पहुंचते हैं।