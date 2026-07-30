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Muzaffarpur News: अहियापुर में कार सवार को बाइक से घेरकर मारी गोली, गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नेउरा गांव के मो. नेयाज को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। यह घटना जमीन विवाद के चलते हुई। नेयाज को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। परिवार का आरोप है कि विवाद के बाद ही हमला किया गया। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

Muzaffarpur News: अहियापुर में कार सवार को बाइक से घेरकर मारी गोली, गंभीर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां में कार सवार मीनापुर के नेउरा गांव निवासी मो. नेयाज को बाइक सवार दो अपराधियों ने बुधवार की रात करीब 10 बजे गोली मार दी। दो पिस्टल से बाइक सवार बदमाशों ने नेयाज की कार को घेरकर गोली बरसाईं। कार के सामने के शीशे तो तोड़ते हुए नेयाज के सीने में गोली लगी। उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पट्टीदार पर जमीन विवाद में गोली मारने का आरोप लगाया है।

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भूमि विवाद का विवरण

नेयाज के छोटे भाई मो. फैयाज ने बताया कि दिन में नेउरा गांव में पैतृक जमीन को लेकर पट्टीदारों से झगड़ा हुआ था। शाम में मीनापुर पुलिस आई और दोनों पक्षों को समझाकर वापस चली गई। इसके बाद नेउरा चौक पर घेरकर फिर से विवाद हुआ। फैयाज का आरोप है कि इसी झगड़े में भैया को गोली मारी गई है। उसने बताया कि उसका परिवार शहर के सादपुरा मोहल्ला में रहता है। भैया कार से अकेले नेउरा गांव से सादपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान झपहां ओवरब्रिज के पास बाइक सवार दो लोगों ने उनकी कार को घेरकर सामने से गोली चलाई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस दलबल के साथ झपहां ओवरब्रिज के पास पहुंची। बताया गया कि घटनास्थल से एक खोखा मिला है। अहियापुर थाने के दारोगा प्रवीण कुमार ने बताया कि घायल नेयाज का इलाज के बाद बयान दर्ज किया जाएगा। परिजनों से जानकारी मिली है कि गांव में जमीन विवाद है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

मो. नेयाज को गोली क्यों मारी गई?
परिजनों ने पट्टीदार पर जमीन विवाद में गोली मारने का आरोप लगाया है।
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