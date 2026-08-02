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Muzaffarpur News: कांटी में दरवाजे पर बैठे युवक को मारी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: शनिवार देर शाम कांटी में साइन हनुमान चौक पर 25 वर्षीय कैलाश कुमार को गोली मार दी गई। वह दरवाजे पर बैठा था जब पड़ोसी युवक ने उसे निशाना बनाया और फरार हो गया। कैलाश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: कांटी में दरवाजे पर बैठे युवक को मारी गोली

Muzaffarpur News: कांटी, हिन्दुस्तान संवाददाता। साइन हनुमान चौक पर शनिवार की देर शाम 25 वर्षीय कैलाश कुमार को गोली मार दी। वह दरवाजे पर बैठा था। परिजनों ने घायल कैलाश को बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने छानबीन की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कैलाश खाना खाकर दरवाजे पर बैठा हुआ था। इसी दौरान पड़ोस का युवक आया और कैलाश को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया। आनन-फानन में कांटी सीएचसी ले गए। वहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। कैलाश टेंट हाउस में काम करता है।

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