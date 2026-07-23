Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: युवक को गोली मारने में चार अज्ञात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: कटरा में जजुआर मध्य पंचायत के विनोद कुमार के बेटे आशीष ठाकुर को बुधवार रात को गोली मारी गई। आशीष अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, जब चार युवकों ने उनकी बाइक घेरकर गाली-गलौज की और एक युवक ने पिस्टल से गोली मार दी। मामले में चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Muzaffarpur News: युवक को गोली मारने में चार अज्ञात पर केस

Muzaffarpur News: कटरा, एक संवाददाता। जजुआर बर्री पोखर के समीप बुधवार की रात जजुआर मध्य पंचायत निवासी विनोद कुमार के बेटे आशीष ठाकुर को गोली मारने में चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानेदार रोशन कुमार मिश्रा ने बताया कि मेडिकल में इलाजरत आशीष के बयान पर चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आशीष ने बताया कि बुधवार की देर शाम बाइक से बर्री पोखर स्थित अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे दो बाइक सवार चार लोगों पर कीचड़ पड़ गया। इसके बाद चारों युवकों ने बाइक घेर लिया। गाली-गलौज करने लगे।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: जजुआर में बदमाशों ने युवक को गोली मारी

विरोध करने पर एक युवक ने कमर से पिस्टल निकाल कर जांघ में गोली मार दी। हल्ला करने पर आसपास के लोग पहुंचे, तब तक चारों भाग गए। सभी की उम्र 20 से 21 साल के बीच है। थानेदार ने बताया कि सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।