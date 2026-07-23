Muzaffarpur News: युवक को गोली मारने में चार अज्ञात पर केस
Muzaffarpur News: कटरा में जजुआर मध्य पंचायत के विनोद कुमार के बेटे आशीष ठाकुर को बुधवार रात को गोली मारी गई। आशीष अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, जब चार युवकों ने उनकी बाइक घेरकर गाली-गलौज की और एक युवक ने पिस्टल से गोली मार दी। मामले में चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Muzaffarpur News: कटरा, एक संवाददाता। जजुआर बर्री पोखर के समीप बुधवार की रात जजुआर मध्य पंचायत निवासी विनोद कुमार के बेटे आशीष ठाकुर को गोली मारने में चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानेदार रोशन कुमार मिश्रा ने बताया कि मेडिकल में इलाजरत आशीष के बयान पर चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आशीष ने बताया कि बुधवार की देर शाम बाइक से बर्री पोखर स्थित अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे दो बाइक सवार चार लोगों पर कीचड़ पड़ गया। इसके बाद चारों युवकों ने बाइक घेर लिया। गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर एक युवक ने कमर से पिस्टल निकाल कर जांघ में गोली मार दी। हल्ला करने पर आसपास के लोग पहुंचे, तब तक चारों भाग गए। सभी की उम्र 20 से 21 साल के बीच है। थानेदार ने बताया कि सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है।
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