Muzaffarpur News: सकरा में चाकू के बल पर अधेड़ महिला से दुष्कर्म, आरोपित पुत्र गिरफ्तार

Muzaffarpur News: सकरा के एक गांव में 50 साल की महिला के साथ उसके 35 वर्षीय पुत्र ने चाकू के बल पर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला ने जब पति को जानकारी दी, तब ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। पंचायत के दौरान आरोपी फिर से भाग गया परंतु पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया।

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को 50 साल की अधेड़ महिला से चाकू के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप 35 वर्षीय पुत्र पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने आरोपित को ढोली स्टेशन के समीप से गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों ग्रामीणों ने आरोपित पर हमला बोल दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से अलग कर थाने ले गई। हंगामे की आशंका को देखते हुए थाने के मुख्य गेट पर पुलिस की तैनाती की गई है.

घटना का विवरण पीड़िता ने गुरुवार को इस संबंध में केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नहाने के दौरान प्रसाद लेने के बहाने पुत्र ने बुलाया और चाकू का भय दिखाकर घटना को अंजाम दिया। वह घर पर अकेली थी। पति मजदूरी करने गया था। शाम को पति घर लौटा तो उसे जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से आरोपित को ढोली स्टेशन के समीप से पकड़ लिया। उसे घर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया.

पंचायत के दौरान फिर निकल भागा मामले को लेकर गुरुवार की सुबह पंचायत बुलाई गई। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण दरवाजे पर बैठ हुए थे। इसी बीच आरोपित ने साड़ी को खिड़की से बांधा और उसके सहारे उतर कर फिर फरार हो गया। सूचना पर थानेदार शिवेंद्र नारायण सिंह, एएसआई राजकुमार के साथ पुलिस टीम पहुंची। आरोपित एक खंडहरनुमा घर में छिपा था। पुलिस को देखते ही वह वहां से भागा। पुलिस ने पीछा करते हुए उसे ढोली स्टेशन के समीप दबोच लिया। आरोपित की पत्नी चार दिन पहले अपने तीन बच्चों को लेकर देवर के साथ मायके चली गई थी। परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि आरोपित नशेड़ी है। पूरी कमाई नशे में खर्च कर देता है। इससे तंग आकर पत्नी बच्चों के साथ मायके में ही रहती है.

:: बयान ::: पीड़िता के आवेदन पर पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

- मनोज कुमार सिंह, डीएसपी पूर्वी टू सकरा