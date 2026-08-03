Muzaffarpur News: तिरहुत नहर का तटबंध 15 फीट तक टूटा, सैकड़ों एकड़ में धान की फसलें डूबीं
Muzaffarpur News: झिटकाही मधुबन पंचायत के गोपालपुर गांव में तिरहुत नहर का तटबंध तड़के चार बजे टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई। इस घटना से ग्रामीण चिंतित हैं और जल निकासी की समस्या बढ़ गई है। एडीएम आपदा ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है।
Muzaffarpur News: कांटी, हिन्दुस्तान संवाददाता। झिटकाही मधुबन पंचायत के गोपालपुर गांव में रविवार अहले सुबह तिरहुत नहर का दक्षिणी तटबंध करीब 15 फीट तक टूट गया। तटबंध टूटने से चौर में पानी फैल गया। इससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई। सुबह ग्रामीणों ने खेतों में पानी देखकर आनन-फानन में विभाग के अभियंता को सूचना दी।
तटबंध टूटने की जानकारी
कांग्रेस नेता तनवीर आलम, मो. बदरे आला, मो. जहांगीर ने कहा कि तड़के चार बजे करीब तिरहुत नहर का तटबंध 15 फीट टूट गया। तटबंध टूटने के बाद पानी तेजी से चौर में फैल गया। आबादी वाले इलाके की ओर पानी फैलने से लोग चिंतित हो गए। हालांकि, पानी का बहाव कम हो जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। किसानों ने बताया कि खेतों से जल्द पानी नहीं निकला तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। इससे किसानों को काफी नुकसान होगा।
किसानों की चिंताएं
किसानों ने बताया कि कई जगहों पर नहर के तटबंध की हालत जर्जर है। तिरहुत नहर के वीरपुर वितरणी के तटबंध का हाल और खराब है। समय रहते तटबंध की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। किसानों ने बताया कि खेतों की सिंचाई कर धान की रोपनी की। अचानक पानी आने से चिंता बढ़ गई है।
मरम्मत का कार्य
इधर, एडीएम आपदा शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर अभियंता की टीम को भेजा गया। टूटे तटबंध की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है।
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