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Muzaffarpur News: मुशहरी में बाइक सहित युवक गिरा, गंभीर

By Pallav Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: खुजलीपुर बेला मोड़ के पास एक युवक शुक्रवार को बाइक के साथ गिर गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से बेहोशी की हालत में मुन्ना कुमार (40) को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत के लिए मेडिकल रेफर किया। मुन्ना शहर से घर लौट रहा था।

Muzaffarpur News: मुशहरी में बाइक सहित युवक गिरा, गंभीर

Muzaffarpur News: मुशहरी। खुजलीपुर बेला मोड़ के पास शुक्रवार की शाम बाइक सहित युवक गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बेहोशी की हालत में छपरा मेघ निवासी मुन्ना कुमार (40) को पीएचसी में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर राहुल रंजन ने मेडिकल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत गंभीर थी। परिजनों ने बताया कि मुन्ना शहर से घर लौट रहा था। इसी दौरान बेला मोड़ के पास अचानक बाइक सहित गिर गया।

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