Muzaffarpur News: मोतीपुर थाने के दारोगा की हालत गंभीर, पटना रेफर

Muzaffarpur News: मोतीपुर में एक गंभीर दुर्घटना में एसआई धर्मेंद्र राय और होटल संचालक विनोद राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक प्रणीत कुमार को शराब पीने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि कार ने सड़क पार कर रहे एसआई और होटल संचालक को कुचला। घटना की जांच चल रही है।

Muzaffarpur News: मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मोतीपुर थाने के गेट पर शनिवार की देर शाम कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल एसआई धर्मेंद्र राय और होटल संचालक विनोद राय की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर शहर स्थित अस्पताल से एसआई धर्मेंद्र राय को पटना रेफर कर दिया गया है। उन्हें पटना स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, होटल संचालक विनोद राय का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि समस्तीपुर निवासी कार चालक प्रणीत कुमार की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। एसआई धर्मेंद्र राय का फर्द बयान लेने के पुलिस को पटना भेजा गया है। फर्द बयान आने के बाद एफआईआर दर्ज कर चालक को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

जवान का पार्थिव शरीर लाया गया इधर, रविवार को जवान भार्गव भूषण का पार्थिव शरीर बीएमपी परिसर लाया गया, जहां सलामी दी गई। इस मौके पर एसएसपी व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

एसएसपी ने घटना की ली जानकारी एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने रविवार को मोतीपुर थाने का निरीक्षण किया। थानेदार संजीव कुमार सिंह से हादसे की जानकारी ली। कहा कि इस तरह के हादसे रोकने के लिए एनएचएआई के अधिकारियों से बात की जाएगी।

गौरतलब है कि शनिवार की रात एनएच 27 पर मोतीपुर थाने के मेन गेट पर अनियंत्रित कार ने दो पुलिसकर्मी सहित तीन को रौंदा दिया था। हादसे में बीएमपी जवान पूर्णिया निवासी भार्गव भूषण की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एसआई और होटल संचालक जख्मी हो गए थे। वहीं, कार चालक आंशिक रूप जख्मी हुआ था। बीएमपी जवान भार्गव भूषण और एसआई सब्जी खरीदने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच मोतिहारी की ओर से आ रही बेकाबू कार ने रौंद दिया।