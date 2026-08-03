Muzaffarpur News: मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर 30 अगस्त को
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सीनियर सिटीजन काउंसिल की बैठक हुई जिसमें 30 अगस्त को काउंसिल कार्यालय में होने वाले मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर की योजना बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता रामनाथ प्रसाद सिंह ने की और इसमें कई अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सीनियर सिटीजन काउंसिल के कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को काउंसिल कार्यालय में हुई। अध्यक्षता रामनाथ प्रसाद सिंह ने की। बैठक में जून व जुलाई के कामों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि 30 अगस्त को मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर काउंसिल कार्यालय में लगाया जाएगा। बैठक में त्रिलोकी प्रसाद वर्मा, नरेश चौधरी, रमेश प्रसाद श्रीवास्तव, डॉ. शारदा चरण, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, हरिराम मिश्रा, एचएल गुप्ता, बीके शरण, प्रेम कुमार वर्मा, दिलीप कुमार, डॉ. शैलेंद्र कुमार, नोटरी उदय नारायण सिन्हा, डॉ. विनोद कुमार आदि थे।
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