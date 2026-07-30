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Muzaffarpur News: जिले में 392 मजिस्ट्रेट और 1900 जवान रहेंगे तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बाबा गरीबनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। डीएम और एसएसपी ने विधि-व्यवस्था के लिए संयुक्त आदेश जारी किया है। 392 स्थानों पर 1900 जवानों की ड्यूटी आयोजित की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में महिला और पुरुष जवान तैनात रहेंगे।

Muzaffarpur News: जिले में 392 मजिस्ट्रेट और 1900 जवान रहेंगे तैनात

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बाबा गरीबनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने विधि-व्यवस्था को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है। मेला अवधि में शनिवार से सोमवार तक जिले के 392 जगहों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी के साथ तीन व दो शिफ्ट में 1900 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। मेले की विधि-व्यवस्था का प्रभार डीडीसी निशांत सिन्हा और सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के पास रहेगा।

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तैनाती की व्यवस्था

फकुली से बाबा मंदिर तक के क्षेत्र को 30 सेक्टरों में बांटकर तैनाती की गई है। आथरघाट, मुशहरी, साहू पोखर, रेवा घाट और सरैया में गोताखोर और नाव की व्यवस्था होगी। हर मंदिर से 500 मीटर के दायरे में डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। बाबा गरीबनाथ से लेकर शहर के अलग-अलग जगहों पर 222 स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी की ड्यूटी रहेगी। प्रत्येक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी के साथ 10-10 महिला व पुरुष जवान की शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी।

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ड्रॉप गेट और वॉच टावर

शहर में छह ड्रॉप गेट और छह वॉच टावर बनाए जाएंगे। कांवरिया पथ पर जिला स्कूल के पास से बैरेकेडिंग रहेगी। जिला स्कूल मैदान में जिग जैग बनाया गया है। संयुक्त आदेश के अनुसार गरीबनाथ मंदिर के अंदर जलाभिषेक को लेकर तीन शिफ्ट में 20-20 महिला व पुरुष जवान रहेंगे। बाहर भी तीन शिफ्ट में उतने ही जवान रहेंगे। अरघा पर तीन शिफ्ट में 10-10 महिला-पुरुष जवान की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह मंदिर के पूरब गली, माली गली, परती टोला, माखन साह चौक, साहू पोखर, प्रभात सिनेमा चौक और पश्चिम में डीएन हाईस्कूल से सरैयागंज तक पुलिस की तैनाती रहेगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेले के लिए कितने स्थानों पर ड्यूटी लगेगी?
मेला अवधि में शनिवार से सोमवार तक जिले के 392 जगहों पर ड्यूटी लगेगी।
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