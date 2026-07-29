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Muzaffarpur News: सावन की सोमवारी को शहरी क्षेत्र के स्कूल बंद रहेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन की हर सोमवारी को निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षण गतिविधियां बंद रहेंगी। श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की बड़ी संख्या के चलते डीएम ने यह निर्देश दिया है। स्कूल 3, 10, 17 और 24 अगस्त को बंद रहेंगे।

Muzaffarpur News: सावन की सोमवारी को शहरी क्षेत्र के स्कूल बंद रहेंगे

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सावन की हर सोमवारी को शहरी क्षेत्र में स्थित निजी और सरकारी स्कूलों में शैक्षिणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। श्रावणी मेले के दौरान रविवार और सोमवार को बड़ी संख्या में कांवरिया आते हैं। ऐसे में बसों के परिचालन में होनेवाली कठिनाई और लोकहित में डीएम ने यह निर्देश दिया है। डीएम के निर्देशानुसार 3,10,17 और 24 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे।

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