Muzaffarpur News: सावन की सोमवारी को शहरी क्षेत्र के स्कूल बंद रहेंगे
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन की हर सोमवारी को निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षण गतिविधियां बंद रहेंगी। श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की बड़ी संख्या के चलते डीएम ने यह निर्देश दिया है। स्कूल 3, 10, 17 और 24 अगस्त को बंद रहेंगे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सावन की हर सोमवारी को शहरी क्षेत्र में स्थित निजी और सरकारी स्कूलों में शैक्षिणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। श्रावणी मेले के दौरान रविवार और सोमवार को बड़ी संख्या में कांवरिया आते हैं। ऐसे में बसों के परिचालन में होनेवाली कठिनाई और लोकहित में डीएम ने यह निर्देश दिया है। डीएम के निर्देशानुसार 3,10,17 और 24 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।