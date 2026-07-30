Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: बंगाली महिलाओं ने मनाया सावन संगिनी उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में हरिसभा चौक स्थित वीणा कन्सर्ट क्लब में 'सावन संगिनी उत्सव' का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बंगाली महिला सदस्यों ने मेहंदी, नृत्य और विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन अपर्णा चटर्जी ने किया।

Muzaffarpur News: बंगाली महिलाओं ने मनाया सावन संगिनी उत्सव

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हरिसभा चौक स्थित वीणा कन्सर्ट क्लब के सभागार में गुरुवार की शाम क्लब की बंगाली महिला सदस्यों के द्वारा सावन के आगमन के उपलक्ष में ''सावन संगिनी उत्सव'' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल महिला सदस्यों के द्वारा मेहंदी, नृत्य, गेम समेत अन्य मनोरंजक खेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अपर्णा चटर्जी ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।