Muzaffarpur News: बंगाली महिलाओं ने मनाया सावन संगिनी उत्सव
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में हरिसभा चौक स्थित वीणा कन्सर्ट क्लब में 'सावन संगिनी उत्सव' का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बंगाली महिला सदस्यों ने मेहंदी, नृत्य और विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन अपर्णा चटर्जी ने किया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हरिसभा चौक स्थित वीणा कन्सर्ट क्लब के सभागार में गुरुवार की शाम क्लब की बंगाली महिला सदस्यों के द्वारा सावन के आगमन के उपलक्ष में ''सावन संगिनी उत्सव'' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल महिला सदस्यों के द्वारा मेहंदी, नृत्य, गेम समेत अन्य मनोरंजक खेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अपर्णा चटर्जी ने किया।
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