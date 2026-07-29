Muzaffarpur News: पहली बार पांच टेंट सिटी, 11 हजार से अधिक कांवरिया करेंगे विश्राम

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन मास के लिए कांवरियों की तैयारी तेजी से चल रही है। पहली बार पांच टेंट सिटी बनाई जा रही हैं, जहां 11 हजार से अधिक कांवरियों के ठहरने का इंतजाम होगा। आरडीएस कॉलेज में मनोरंजन का भी इंतजाम किया जाएगा। श्रावणी मेले का उद्घाटन 2 अगस्त को होगा।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। सावन मास गुरुवार से शुरू हो रहा है। इसको लेकर श्रावणी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहली बार इस साल कांवरियों के ठहरने के लिए पर्यटन विभाग पांच टेंट सिटी बनवा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से पांच बड़े पंडाल बनवाए जा रहे हैं। यहां 11 हजार से अधिक कांवरियों के ठहरने सहित अन्य इंतजाम रहेंगे। इसके साथ ही शहर में कांवरिया पथ पर बैरिकेडिंग लगाने के काम को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन जुटा है।

शहर में कांवरियों के प्रमुख ठहराव स्थल शहर में कांवरियों के प्रमुख ठहराव स्थल आरडीएस कॉलेज स्थित टेंट सिटी में मनोरंजन का भी इंतजाम होगा। श्रावणी मेले के दौरान हर सोमवारी पर लोक कलाकार भजन की प्रस्तुति देंगे। कॉलेज परिसर में कुल चार जगहों पर ठहराव स्थल का काम अंतिम चरण में है। इसमें पंखा, कूलर, चारपाई, बेड-तकिया से लेकर पानी व टॉयलेट के इंतजाम होंगे। कॉलेज के मैदानी हिस्से में पर्यटन विभाग विशाल वाटर प्रूफ टेंट सिटी बनवा रहा है।

टेंट सिटी में सुविधाएं पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता के मुताबिक, आरडीएस कॉलेज स्थित टेंट सिटी में एक साथ दो हजार कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। वहां कांवर रखने के लिए स्टैंड के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। टेंट से सटे एरिया में दो दर्जन से अधिक अस्थायी शौचायल व टॉयलेट के अलावा स्नानागार बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, जिला प्रशासन कॉलेज के दूसरे हिस्से में तीन अलग-अलग पंडाल बनवा रहा है।

हाईवे किनारे बन रही चार टेंट सिटी पर्यटन विभाग एनएच किनारे चार टेंट सिटी बनवा रहा है। इनमें हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच से सटे रजला, तुिर्की, गोरौल व बिठौली शामिल है। दरअसल, पहलेजा (सोनपुर) से पवित्र गंगाजल उठाने के बाद कांवरिया हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच के रास्ते पैदल आते हैं। रास्ते में पहली बार चार टेंट सिटी बनाई जा रही है। रामदयालु से शहर में इंट्री के बाद बड़ी संख्या में कांवरिया कॉलेज परिसर स्थित टेंट सिटी में ठहरते हैं। सावन की हर सोमवारी के दौरान शनिवार से सोमवार तक कांवरियों की आवाजाही लगी रहती है।

डीएन हाईस्कूल में मंच तैयार डीएन हाईस्कूल परिसर में मंच सज-धज कर तैयार हो गया है। स्कूल परिसर में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में दो अगस्त को श्रावणी मेले का उद्घाटन होगा। इसको लेकर वहां पंडाल का काम पूरा हो गया है। पंडाल में पंखा के साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल परिसर में लोहे की ग्रील से लेकर दीवार-बाउंड्री तक के रंगरोगन का काम भी अंतिम चरण में है।

कांवरिया पथ पर नई स्ट्रीट लाइट कांवरिया पथ पर लगी 199 नई स्ट्रीट लाइट, आमगोला पुल रोशन हो गया। निगम के सहायक अभियंता आर्यन झा के नेतृत्व में विशेष टीम ने पुल की खराब लाइट को ठीक करने के अलावा नई स्ट्रीट लाइट लगा दी है। कुल 56 लाइटें लगी हैं। साथ ही स्ट्रीट लाइट के पोल पर लगी स्पाइरल तिरंगा लाइट भी दुरुस्त कर चालू कर दी गई है। इसके अलावा तकनीकी खामी का समाधान होने के बाद हरिसभा चौक पर लगी हाईमास्ट लाइट भी चालू कर दी गई है। रामदयालु गुमटी से आरडीएस कॉलेज के बीच खराब स्ट्रीट लाइट भी ठीक की गई है। अब तक कांवरिया पथ से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर क्षेत्र तक 199 नई स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है।