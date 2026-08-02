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Muzaffarpur News: कांवरियों का जत्था का जिले की सीमा में प्रवेश, आज रात करेंगे जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन की पहली सोमवारी पर कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए पहलेजा से पवित्र जल लेकर आया। कांवरियों ने रास्ते में बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। जिला प्रशासन ने सेवा शिविरों की व्यवस्था की है और कांवरियों के लिए खाने की सुविधाएँ भी उपलब्ध रहेंगी।

Muzaffarpur News: कांवरियों का जत्था का जिले की सीमा में प्रवेश, आज रात करेंगे जलाभिषेक

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए पहलेजा से पवित्र जल लेकर चला कांवरियों का जत्था शनिवार देर शाम से जिले की सीमा फकुली में प्रवेश करने लगा। उनके आने का सिलसिला रविवार की सुबह तक जारी रहेगा। पूरे रास्ते बोल बम, हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

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कांवरियों का विश्राम

दिन में उमस भरी गर्मी और तेज धूप के कारण कांवरियों का जत्था दोपहर तक वैशाली जिले के भगवानपुर, गोरौल के बीच जगह-जगह विभिन्न शिविरों में डेरा डाले रहा। दोपहर बाद बादल छाने और धूप छांव की स्थिति बनने पर कांवरिया बाबा गरीबनाथ की नगरी की ओर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू किए। उसके बाद फकुली से आगे बढ़ने के बाद रजला, बलिया, चंद्रहटी, कमतौल, तुर्की, मधौल, रामदयालु स्थित शिविरों में कांवरिया विश्राम करेंगे।

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सरकारी सेवा शिविर

इधर, district प्रशासन की ओर से फकुली से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक सभी चौक-चौराहों पर सरकारी सेवा शिविरों पर टीम सुबह से ही तैनात दिखी।

जलाभिषेक की प्रक्रिया

आज रात आठ बजे लग जाएगा अरघा

सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए रविवार की रात आठ बजे से मंदिर के बाहर अरघा लगा दिया जाएगा। अरघा के माध्यम से ही सोमवार की शाम तक बाबा पर जलाभिषेक किया जाएगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि जलाभिषेक रविवार सुबह चार बजे से ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबा के गर्भगृह में जलाभिषेक करने की इच्छा रखने वाले रविवार रात आठ बजे तक कर सकते हैं।

टेंट सिटी और सफाई की समस्या

टेंट सिटी में शाम तक होता रहा काम

कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, पर आरडीएस कॉलेज खेल मैदान स्थित पर्यटन विभाग की टेंट सिटी में काम शनिवार शाम तक पूरी नहीं हो सका था। यहां दो बड़े ठहराव स्थल बनाए गए हैं। एक ठहराव में जमीन पर बिछाया गया कालीन जलजमाव के कारण भींग चुका था। दूसरे ठहराव स्थल पर पानी के ऊपर ईंट रखकर उसपर प्लाई की परत लगाई जा रही थी। दूसरी ओर, कॉलेज स्थित जिला प्रशासन के ठहराव स्थल पर तैयार दिखी।

कूड़े की समस्या

सफाई कर्मियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी :

सावन के ठीक पहले निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से कांवरिया पथ पर जगह-जगह कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है। बाबा मंदिर के आसपास की स्थिति भी बदहाल है। शनिवार को दिन में निजी स्तर पर सफाई कराई गई, पर अधूरी है। गरीबनाथ मंदिर से पहले डीएन हाई स्कूल जाने वाली गली पूरी तरह से गंदगी से पटी है। वहां नाला का ढक्कन भी काफी ऊंचा है जिसमें टकराकर लोग गिर रहे हैं। रविवार की रात वह मार्ग व्यस्त रहता है।

सेवा शिविरों की व्यवस्था

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सुबह से शुरू होंगे सेवा शिविर, भोजन की भी व्यवस्था

डीएन हाई स्कूल में मुजफ्फरपुर व्यावसायिक संघ सेवा शिविर लगाता है। यहां हर सोमवारी पर स्थानीय व्यवसायी और मोहल्ले के लोग मिलकर शिविर चलाते हैं। संघ के अध्यक्ष अभय प्रसाद व सचिव सुमन कुमार ने बताया कि यहां कांवरियों के लिए रविवार सुबह दस बजे से शाम पांच बजे और रात 12 बजे तक भोजन की सुविधा रहती है। इसमें दही चूरा से लेकर चावल-दाल व सब्जी की व्यवस्था रहेगी। वहीं, प्रभात सिनेमा-साहू पोखर रोड के बीच बालाजी परिवार का सेवा शिविर लगेगा। अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार अमर ने बताया कि यहां पर कांवरियों के लिए खाना-पानी की सुविधा रहेगी। इधर, रामदयालु-हाजीपुर मार्ग के कफेन मधौल स्थित दर्शनियां धर्मशाला में शिविर के आयोजक अंबिका सिंह ने बताया कि यहां पर चारों सोमवारी पर ठहरने, नहाने, खाने की सुविधा रहेगी। रविवार की दिन में कांवरियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

जलाभिषेक की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
जलाभिषेक रविवार सुबह चार बजे से ही शुरू होगा।
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