Muzaffarpur News: साहूपोखर महादेव का हुआ सहस्र कमल से महाशृंगार
Muzaffarpur News: साहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में सोमवारी पर सहस्र कमल से महादेव का मनमोहक महाशृंगार किया गया। पुजारी संजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का पंचाम
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। साहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में सोमवारी पर सहस्र कमल से महादेव का मनमोहक महाशृंगार किया गया। पुजारी संजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद रंग-बिरंगे फूल-माला, अबीर-गुलाल और दीपों से महाशृंगार कर आरती की गई।सनातन सेवार्थ बिहार के संयोजक प्रभात मालाकार ने बताया कि सावन की प्रत्येक सोमवारी को साहूपोखर महादेव का महाशृंगार किया जाता है। इस क्रम मे आज सहस्र कमल से बाबा का महाशृंगार कर आरती की गई। मौके पर जितेन्द्र तिवारी, मनीष सोनी, विक्की साहू, पवन महतो, भारतीय सेवा दल अध्यक्ष विक्रम सरार्फ, संतोष महतो, अमृता सोनी, सगुन, शिक्षा, विनिता देवी, नवीन कुमार, यशवर्द्धन मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें