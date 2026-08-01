Muzaffarpur News: अब आईआईटी पटना में सीखेंगे आरडब्ल्यूडी के अभियंता
Muzaffarpur News: ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) के अभियंताओं को आईआईटी पटना में सड़कों और पुलों की नई तकनीक सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें और पुल लंबे समय तक टिकाऊ रहें।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ग्रामीण सड़कों और पुलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) के अभियंताओं को आईआईटी पटना में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान के प्रोफेसर अभियंताओं को सड़क और पुल निर्माण की नई तकनीक सिखाएंगे।
प्रशिक्षण का उद्देश्य
विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बननेवाली सड़कें और पुल जल्द क्षतिग्रस्त न हों और लंबे समय तक टिकाऊ रहें। पिछले दिनों राज्य में कई पुलों के गिरने और भीषण गर्मी के कारण सड़कों के फटने की घटनाएं सामने आई थीं। इन्हीं घटनाओं के बाद विभाग ने निर्माण और डिजाइन में बदलाव के साथ अभियंताओं की तकनीकी दक्षता बढ़ाने का फैसला लिया है।
डिजाइन, गुणवत्ता जांच के आधुनिक तरीके सीखेंगे
प्रशिक्षण के दौरान अभियंताओं को पुलों की वैज्ञानिक डिजाइन, सुरक्षा जांच, सड़क की परत की डिजाइन और काम की गुणवत्ता जांच के आधुनिक तरीके बताए जाएंगे। निर्माणाधीन और पहले से बनी सड़कों-पुलों का सही निरीक्षण कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में काम की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए नई तकनीकों, पुल और सड़क की मजबूती, टिकाऊपन और कार्यक्षमता का आकलन करने के वैज्ञानिक मानकों पर भी फोकस किया जाएगा। मुजफ्फरपुर स्थित ग्रामीण कार्य विभाग एक और दो के सभी अभियंता इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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