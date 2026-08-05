Muzaffarpur News: रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत ने मनाया पांचवां स्थापना दिवस
Muzaffarpur News: रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत ने मुजफ्फरपुर में अपना पांचवां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन संजीव ठाकुर रहे। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन ऋतेश अनुपम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटेरियन शशांक शेखर का सम्मान भी किया गया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर क्लब के सभागार में अपना पांचवां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन संजीव ठाकुर थे। अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन ऋतेश अनुपम एवं स्वागत व धन्यवाद ज्ञापन क्लब के सचिव रोटेरियन आशीष शंकर ने किया।मुख्य अतिथि संजीव ठाकुर ने रोटरी के विचारधारा, सेवाभाव एवं मानवीय मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। क्लब के चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटेरियन शशांक शेखर ने केक काटकर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन ऋतेश अनुपम एवं सभी रोटेरियन्स की ओर से चार्टर्ड प्रेसिडेंट शशांक शेखर को अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।मौके
पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राजवर्धन, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन भृगु कुमार, रोटेरियन उदय भानु, रोटेरियन संजीव चौधरी, रोटेरियन प्रेम कुमार चौधरी, रोटेरियन गोपाल तुलस्यान, रोटेरियन पंकज गौतम, रोटेरियन पुरुषोत्तम पांडे, रोटेरियन राजीव कुमार, रोटेरियन अंकित कुमार बंका एवं रोटेरियन अमित राज आदि उपस्थित रहे।
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