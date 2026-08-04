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Muzaffarpur News: कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए किया 55 यूनिट रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रोटरी क्लब के रक्तवीरों ने रक्त कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए 55 यूनिट रक्तदान किया। मुख्य अतिथि डॉ. सुधीर कुमार ने रक्तदाताओं की सराहना की और सभी स्वस्थ व्यक्तियों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रोटरी क्लब की अध्यक्ष रूपा सिन्हा और सचिव निशर्ग शंकर ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

Muzaffarpur News: कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए किया 55 यूनिट रक्तदान

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रोटरी क्लब के रक्तवीरों ने मंगलवार को सदर अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए 55 यूनिट ब्लड का रक्तदान किया। आयोजन में रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर युगल, रोटरेक्ट क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, रोटरेक्ट क्लब ऑफ एलएन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि के सदस्य संयुक्त रूप से शामिल हुए।

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रक्तदान शिविर

शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों, युवाओं और रोटरी परिवार के सदस्यों ने रक्तदान किया। मुख्य अतिथि सीएस डॉ. सुधीर कुमार ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि एक यूनिट ब्लड किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन दे सकता है। समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करना चाहिए।

आयोजकों की भूमिका

कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की अध्यक्ष रूपा सिन्हा और सचिव निशर्ग शंकर के नेतृत्व में सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। मौके पर रोटेरियनों में सुधीर कुमार सिन्हा, अजीत गर्ग, बीएल लाहोरी, भरत नाथानी, संजय चाचान, अजीत कुमार, अशीत सुल्तानियां, वैभव ठाकुर, आर्यन वर्मा, राधीका व रंजन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। वहीं, रोटरी युगल की अध्यक्ष मेनका गुप्ता के साथ सुमीत गुप्ता, शरद लाहोरी, मीनू कौल, राजेश कुमार, कुमार गौरव, सौरव गुप्ता, पूजा चौधरी, अंकित चौधरी, अवंतिका सराफ एवं पुष्पांजलि कष्यप ने शिविर में सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंत में सभी आयोजक संस्थाओं ने रक्तदाताओं, चिकित्सकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रक्तदान शिविर कब आयोजित किया गया?
रक्तदान शिविर मंगलवार को आयोजित किया गया।
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