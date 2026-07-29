Muzaffarpur News: स्कूल का ताला तोड़कर चावल की चोरी
Muzaffarpur News: पानापुर के प्राथमिक विद्यालय मोरसर में मंगलवार रात चोरों ने ताला तोड़कर तीन क्विंटल मिड डे मिल का चावल, वजन करने की मशीन और थाली चुरा ली। प्रधान शिक्षक ने पानापुर ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी स्कूल में दो बार चोरी हो चुकी है।
Muzaffarpur News: पानापुर। प्राथमिक विद्यालय मोरसर का मंगलवार की रात ताला तोड़कर चोरों ने तीन क्विंटल मिड डे मिल का चावल, वजन करने की मशीन व थाली की चोरी कर ली। इस संबंध में प्रधान शिक्षक राकेश कुमार ने पानापुर ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। प्रधान ने बताया कि बुधवार की सुबह स्कूल खुलने पर चोरी की जानकारी हुई। शिक्षकों ने बताया कि इससे पहले भी दो बार स्कूल में चोरी हो चुकी है।
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