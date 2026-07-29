Muzaffarpur News: मंदिर में दो महिलाओं का पर्स व मोबाइल उड़ाया
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में दो महिला श्रद्धालुओं के पर्स और मोबाइल चोरी हो गए। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि पूजा के दौरान उनके झोले को काटकर एक हजार रुपये और मोबाइल चुराया गया। दूसरी महिला के साथ भी हाजीपुर से आई थी, उसका पर्स गायब हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाबा गरीबनाथ मंदिर में बुधवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए आई दो महिला श्रद्धालुओं का शातिरों ने पर्स व मोबाइल उड़ा लिया। दोनों पीड़िताओं ने नगर थाने में शिकायत की है। पीड़िता राहुल नगर की बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि पूजा करने के दौरान शातिरों ने उनके झोले को ब्लेड से काटकर एक छोटा पर्स और मोबाइल निकाल लिया। पर्स में एक हजार रुपये थे। वहीं, दूसरी घटना हाजीपुर से पूजा करने आई एक महिला श्रद्धालु के साथ हुई। शातिरों ने उसका पर्स गायब कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
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