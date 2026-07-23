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Muzaffarpur News: खाकी वर्दी पहने बदमाशों ने हजारों की संपत्ति समेट लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बुधवार रात मोहब्बतपुर गांव में खाकी वर्दी में बदमाशों ने जगलाल पासवान के घर से बकरी और मोबाइल, प्रमोद महतो के घर से बकरी और सामान व रामनाथ पासवान के घर से मोबाइल चुराए। चोरों ने छापेमारी की धमकी देकर कई घरों में घुसकर चोरी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: खाकी वर्दी पहने बदमाशों ने हजारों की संपत्ति समेट लिए

Muzaffarpur News: देवरियाकोठी। मोहब्बतपुर गांव में बुधवार की रात खाकी वर्दी में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक दर्जन बकरी, दो मोबाइल और पेटी उठा ले गए। पीड़ित जगलाल पासवान के घर से एक मोबाइल व बकरी, प्रमोद महतो के घर से सामान से भरी पेटी व बकरी, रामनाथ पासवान के घर से एक मोबाइल और सुबोध महतो के घर से बकरी की चोरी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। गृहस्वामियों ने पुलिस को बताया कि आधा दर्जन चोर पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। सभी के हाथ में टॉर्च थी। छापेमारी करने की धमकी देते हुए चारों घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।

थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि चोरों का पता लगाया जा रहा है।

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