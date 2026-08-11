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Muzaffarpur News: डकैती की नीयत से पहुंचे बदमाशों ने गृहस्वामी को किया अधमरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गोरौल गांव में रविवार रात डकैतों ने पवन कुमार के घर हमला किया। एक दर्जन बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और पवन से मारपीट की। ग्रामीणों ने उसे बेहोश हालत में सीएचसी पहुंचाया। पवन ने स्थानीय थाना में FIR दर्ज कराई है। थानेदार ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

Muzaffarpur News: डकैती की नीयत से पहुंचे बदमाशों ने गृहस्वामी को किया अधमरा

Muzaffarpur News: गोरौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के धाने गोरौल गांव में रविवार की रात करीब एक बजे बदमाशों ने पवन कुमार के घर पर हमला बोल दिया। एक दर्जन के करीब बदमाश डकैती की नीयत से पहुंचे थे। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर पवन कुमार जग गए। विरोध करने पर बदमाशों ने पवन की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले बदमाशों ने पवन को चौर में ले जाकर अधमरा कर फेंक दिया। ग्रामीणों ने चौर से बेहोशी की हालत में पवन कुमार को उठाकर सीएचसी में भर्ती कराया। उसके सिर में 10 टांके लगे हैं।

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उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सोमवार को होश में आने पर पवन कुमार ने गोरौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गांव के ही अजय चौरसिया, आयुष चौरसिया और गोलू कुमार सहित अन्य को आरोपित किया है। बताया कि डकैती की नीयत से घुसे बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की। घर के अंदर घुसने का विरोध करने पर मारपीट कर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया।इधर, थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थानेदार ने बताया कि गोलू कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है।

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