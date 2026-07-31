Muzaffarpur News: माड़ीपुर-सकरी सड़क के लिए मिले 16.50 लाख
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी तक जाने वाली सड़क की मरम्मत का काम शुरू होगा। सड़क निर्माण विभाग ने 16.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्थानीय निवासियों की मांग पर सड़क की मरम्मत और उपयुक्त जलनिकासी की व्यवस्था की जाएगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी तक जाने वाली सड़क निर्माण की पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। सड़क निर्माण पर 16.50 लाख रुपये खर्च होंगे।पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी तक की सड़क जर्जर हो गई थी। बरसात में यहां गड्ढों के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी। स्थानीय लोगों की मांग पर विभाग ने सड़क की मरम्मत व निर्माण कार्य की स्वीकृति दी है। इसका जिम्मा पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर को सौंपा गया है। स्वीकृत राशि से सड़क की मरम्मत, गड्ढों को भरने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
हालांकि, इस परियोजना के तहत नाला का निर्माण और सड़क का मरम्मत कार्य कर दिया गया है। यह औपचारिकता शेष था, जिसे सरकार के स्तर से पूरी की गई है।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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