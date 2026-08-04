Muzaffarpur News: विद्यालय को मर्ज करने के आदेश का ग्रामीणों ने किया विरोध

Muzaffarpur News: सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रखंड के चक इब्राहिम गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को दूसरे उच्च विद्यालय में मर्ज करने के प्रस्ताव का मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध किया। इसको लेकर ग्रामीणों की बैठक समाजसेवी अशर्फी राम की अध्यक्षता में मध्य विद्यालय के परिसर में हुई। इसमें ग्रामीणों ने सरकार के निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।अशर्फी राम ने बताया कि यह पहले प्राथमिक विद्यालय था। बाद में इसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दर्जा मिला। अब वर्ग छह, सात और आठ के नामांकित छात्र-छात्राओं को चार से छह किमी दूर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरैया (पीएम श्री विद्यालय) में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।