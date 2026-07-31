Muzaffarpur News: ‘कलम शब्द नहीं, मानवीय चेतना का मजबूत साधन’
Muzaffarpur News: शुक्रवार को साहेबगंज में मदरसा रोड पर जन साहित्यिक मंच ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई। डॉ. फारुक अंसारी ने कहा कि साहित्यकार बिना डर के सच लिखते हैं, जो समाज में नई सोच और क्रांति लाता है। इस अवसर पर कई शिक्षाविद और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। मदरसा रोड में शुक्रवार को जन साहित्यिक मंच के तत्वाधान में जयंती पर मुंशी प्रेमचंद को याद किया गया। डॉ. फारुक अंसारी ने कहा कि कोई भी साहित्यकार बिना डर के सच लिखता है, तो समाज में एक नई सोच और नई क्रांति जन्म लेती है। भारतीय साहित्य की परंपरा यही बताती है कि कलम सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि मानवीय चेतना का मजबूत साधन है। शिक्षाविद् बिंदा महतो, मंच के अध्यक्ष डॉ. अजीमुल्लाह अंसारी, प्रो. अजय कुमार, विद्यासागर, रामजय कुमार, अंकिता कुमारी, उमाशंकर कुमार, मिश्रीलाल, रामनाथ पासवान आदि थे।
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