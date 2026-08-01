Muzaffarpur News: रेफरल नीति के फेर में फंसे मरीज, जिन्हें जरूरत वे भी वार्ड में
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में अनावश्यक रेफर करने की नीतियों का असर मरीजों पर पड़ रहा है। कई गंभीर मरीजों को अस्पतालों में उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों का दावा है कि गंभीर मरीजों को बड़े संस्थानों में भेजा जा रहा है। संदर्भ में ब्रेन हेमरेज और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की स्थिति चिंताजनक है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अस्पतालों से अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर किए जाने पर विभाग की रोक का उल्टा दांव मरीजों पर पड़ता दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज से मॉडल अस्पताल तक कई जरूरतमंद मरीजों को रेफरल नीति की आड़ में हायर सेंटर रेफर नहीं किया जा रहा है। हालांकि अस्पतालों का कहना है कि जो भी गंभीर मरीज हैं, उन्हें मेदांता और दूसरे बड़े संस्थानों में अस्पताल की तरफ से भेजा जा रहा है।
समस्या के कारण
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में हार्ट के रोगियों का ऑपरेशन नहीं होता है। सुपर स्पेशियलिटी में विभाग खुलने के बाद भी मरीजों के ऑपरेशन की सुविधा नहीं शुरू हुई है। हार्ट के रोगियों के अलावा ब्रेन हेमरेज के मरीजों के भी ऑपरेशन के लिए उपकरण नहीं हैं। गंभीर मरीजों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों को अपने यहां से निजी उपकरण लाने पड़ते हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेज और मॉडल अस्पताल में गंभीर मरीज भी इमरजेंसी में ही पड़े रह रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सांस और हृदय के रोगी भी इमरजेंसी में ही रखे जा रहे हैं। मॉडल अस्पताल में कई गंभीर मरीजों को आईसीयू की जगह वार्ड में रखा जा रहा है। कुछ मरीजों को इमरजेंसी से ही डिस्चार्ज टिकट मिल जा रहा है।
केस स्टडी
केस 1 मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती सुशीला देवी का ब्रेन हेमरेज हो गया है। मरीज की स्थिति गंभीर है। इसके बाद भी उसे अभी एसकेएमसीच में ही रखा गया है। रेफरल नीति आने से पहले ब्रेन हेमरेज के मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता था।
केस 2 मेडिकल कॉलेज में भर्ती सोनी कुमारी सीवियर माइटल सिरोसिस (हृदय रोग) की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में हृदय के वॉल्व को काम करने में दिक्कत होती है। मरीज को सांस लेने में परेशाानी होती है। मरीज का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही हो रहा है।
रेफर मरीजों की संख्या
सदर अस्पताल से हर माह रेफर होते थे 500 मरीज एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद का कहना है कि सदर अस्पताल और पीएचसी से हर महीने 400 से 500 मरीज रेफर कर दिये जाते थे। इससे मेडिकल कॉलेज पर बोझ बढ़ता था। एसकेएमसीएच 1205 बेड का है। रेफरल नीति लागू होने के बाद सदर अस्पताल और पीएचसी से मरीजों के रेफर होने की संख्या कम हुई है। अधीक्षक का कहना है कि जिन मरीजों का इलाज सदर या पीएचसी में हो सकता है, उनको भी रेफर कर दिया जाता था।
अधिकारियों का बयान
जिन मरीजों को जरूरत है, उनको रेफर किया जा रहा है। मरीजों की पूरी देखरेख अस्पताल में की जा रही है।
डॉ. महेश प्रसाद, अधीक्षक, एसकेएमसीएच
सामान्य प्रश्न
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