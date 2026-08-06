Muzaffarpur News: पारू थाने से हथकड़ी सहित बदमाश फरार
By Vinod Paswanहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: रामभरोस कुमार, जिसे वैशाली के धरहरा गांव से गिरफ्तार किया गया था, बुधवार शाम को पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गया। उसे लूट और आर्म्स एक्ट के मामले में पकड़ा गया था। वह शौच करने के बहाने भागा और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।
Muzaffarpur News: पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाने से हथकड़ी सहित रामभरोस कुमार बुधवार की शाम फरार हो गया। उसे वैशाली थाने के धरहरा गांव से गिरफ्तार किया गया था। उसपर लूट व आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि बुधवार की शाम शौच करने के बहाने रामभरोस पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया। फरार होने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। थानेदार आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि रामभरोस को उसके गांव से बुधवार को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 21 जुलाई को पुलिस ने भुतहा पुल के पास से अपराध की साजिश रचते दो बदमाशों को लोडेड पिस्टल और एक कट्टा के साथ दबोचा था, जबकि रामभरोस कुमार और तुर्की थाना क्षेत्र का एक बदमाश फरार हो गया था।
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