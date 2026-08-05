Muzaffarpur News: विधायक ने हुस्सेपुर जगदारी स्कूल का किया निरीक्षण
Muzaffarpur News: साहेबगंज में विधायक राजू कुमार सिंह ने हुस्सेपुर जगदारी मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया और विद्यार्थियों से जिज्ञासाएं पूछीं। इस दौरान प्रमुख पति समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। हुस्सेपुर जगदारी मिडिल स्कूल का विधायक राजू कुमार सिंह ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से कई प्रश्न पूछे। प्रमुख पति विकेश सिंह, गुड्डू कुमार सिंह एवं श्याम बाबू सिंह, पूर्व मुखिया त्रिलोकी साह, उषा त्रिपाठी आदि थे।
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