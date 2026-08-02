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Muzaffarpur News: विधायक ने पीसीसी सड़क का किया शिलान्यास

By Vinod Paswan
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: जगदीशपुर धर्मु गांव में राजद विधायक शंकर प्रसाद ने रविवार को पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण पर 11 लाख रुपये खर्च होंगे। विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही और ग्रामीणों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया।

Muzaffarpur News: विधायक ने पीसीसी सड़क का किया शिलान्यास

Muzaffarpur News: पारू। जगदीशपुर बाया पंचायत के जगदीशपुर धर्मु गांव में रविवार को राजद विधायक शंकर प्रसाद ने पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण पर 11 लाख खर्च होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का नागरिक अभिनंदन किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। दीपक पटेल अरुण पासवान, रंजीत पाल आदि ने विधायक द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की सराहना की। इससे पहले विधायक ने सत्यदेव पंडित, पूर्व मुखिया मोहन राय, रूपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र भगत आदि मौजूद थे।

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