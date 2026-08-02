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Muzaffarpur News: बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पुजारी का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बंदरा के बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पुजारी गणेश झा का रविवार को निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थे और अपने पीछे एक पुत्र व तीन पुत्री छोड़ गए हैं। उनके निधन पर स्थानीय नेताओं और श्रद्धालुओं ने शोक जताया है।

Muzaffarpur News: बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पुजारी का निधन

Muzaffarpur News: बंदरा। बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पुजारी गणेश झा (55) का रविवार को निधन हो गया। मतलुपुर निवासी गणेश झा कुछ दिनों से बीमार थे। वे अपने पीछे एक पुत्र व तीन पुत्री समेत भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। मंदिर न्यास समिति के सचिव बैद्यनाथ पाठक, मंदिर के पुजारी राजन झा, गणेश झा के पुत्र इंद्र कुमार झा ने बताया कि वे गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। निधन पर जिला पार्षद फणीश कुमार उर्फ चुन्नू, मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष पारसनाथ त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष रामसकल कुमार, रामकुमार त्रिवेदी, ललन त्रिवेदी, संजय त्रिवेदी आदि ने शोक जताया है।

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