Muzaffarpur News: बोचहां अंचल में परिमार्जन के पांच सौ मामले पेंडिंग
Muzaffarpur News: बोचहां में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन हुआ, लेकिन सीओ और आरओ अनुपस्थित थे, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। प्रखंड प्रमुख ने मौके पर पहुंचकर समस्याएं सुनीं, जिसमें करीब 500 परिमार्जन मामले पेंडिंग होने का जिक्र किया गया। कई लोगों ने जमीन विवाद और सरकारी प्रक्रियाओं में देरी की समस्या उठाई।
Muzaffarpur News: बोचहां। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार से सीओ और आरओ नदारद थे। इससे नाराज लोगों ने कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। प्रखंड प्रमुख साजन कुमार पासवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर समस्याएं सुनीं। बताया गया कि अंचल में करीब 500 परिमार्जन के मामले पेंडिंग हैं। पकड़ी बड़खुरदार की शर्मिला देवी ने कहा कि जमाबंदी लॉक होने के कारण उनका काम एक महीने से रुका है। करणपुर उत्तरी वार्ड 6 की निवासी अंजू देवी ने बताया कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर काफी दिनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हूं।
पीरखपुर निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन के सुधार में काफी समय लग रहा है।
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