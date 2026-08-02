Muzaffarpur News: जनता दरबार में 125 आवेदन पड़े

Muzaffarpur News: सकरा। सबहा स्थित आवास पर विधायक आदित्य कुमार ने रविवार को जनता दरबार लगाया। इसमें 125 आवेदन पड़े। सबसे अधिक जमीन और रास्ते से संबंधित मामले आए। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ स्थल निरीक्षण कर कई मामलों का ऑन द स्पॉर्ट निबटारा किया। इस मौके पर रघुवीर पटेल, सुरेश भगत, उदय कुमार, कुणाल गौरव, अजय शर्मा आदि थे।