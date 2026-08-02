Muzaffarpur News: जनता दरबार में 125 आवेदन पड़े
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: सकरा के सबहा में विधायक आदित्य कुमार ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 125 आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यत: भूमि और रास्ते से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई मामलों का तात्कालिक निबटारा किया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे।
Muzaffarpur News: सकरा। सबहा स्थित आवास पर विधायक आदित्य कुमार ने रविवार को जनता दरबार लगाया। इसमें 125 आवेदन पड़े। सबसे अधिक जमीन और रास्ते से संबंधित मामले आए। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ स्थल निरीक्षण कर कई मामलों का ऑन द स्पॉर्ट निबटारा किया। इस मौके पर रघुवीर पटेल, सुरेश भगत, उदय कुमार, कुणाल गौरव, अजय शर्मा आदि थे।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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