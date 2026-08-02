Muzaffarpur News: कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस सेवा दल ने दिया धरना

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता वित्त रहित विद्यालय व महाविद्यालयों के समायोजन, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन व अन्य मांगों को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना के बाद शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाली गई। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।धरना सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय यादव ने कहा कि यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और हजारों शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई है। अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति ने हजारों परिवारों के सामने असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न कर दी है।