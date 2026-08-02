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Muzaffarpur News: कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस सेवा दल ने दिया धरना

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में कांग्रेस सेवा दल ने वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित वेतन और सेवा सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद पदयात्रा निकाली गई और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं ने शिक्षा नीति पर चिंता जताते हुए इसे हजारों परिवारों के लिए असुरक्षित बताया।

Muzaffarpur News: कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस सेवा दल ने दिया धरना

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता वित्त रहित विद्यालय व महाविद्यालयों के समायोजन, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन व अन्य मांगों को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना के बाद शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाली गई। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।धरना सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय यादव ने कहा कि यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और हजारों शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई है। अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति ने हजारों परिवारों के सामने असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

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मौके पर सतीश कुमार ठाकुर, रामविनय तिवारी, प्रेम नारायण शर्मा, सकलदीप प्रसाद, संतोष कुमार पांडे, मो. जावेद खान, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अर्जुन सिंह, प्रो. संजीव कुमार, डॉ. पवन कुमार ठाकुर, रंजना कुमारी, मीरा कुमारी, संध्या कुमारी आदि थीं।

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